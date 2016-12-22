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dandiv:
С этим не согласен, это смотря как собак воспитали. У родителей две немаленькие псины находятся во дворе, за ворота они не выходят даже если дверь открыта - просто с детства их так воспитывали.
В наше время даже за воспитание людей никто не может поручиться. Вроде вчера был нормальный человек, завтра схватил автомат и покрошил в капусту всех лучших друзей. Собака, конечно, тоже друг человека, но только того человека, который ее кормит, да и то вряд ли она осознает это. Культурный слой воспитания собаки, покрывающий ее инстинкты гораздо тоньше культурного слоя человека, а значит вероятность его пробоя у нее гораздо выше. Примеров таких сбоев великое множество, даже известные дрессировщики страдали не раз от своих питомцев, что говорить о каких-то жалких любителях. В любом случае, я лично свой палец в рот чужому псу не положил бы, не смотря на его родословную, медали, ум и воспитание.