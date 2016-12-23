NG.kz Фрунзику Аракеляну скостили срок на 6 месяцев 15 дней в связи с амнистией



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:07 Таким образом после амнистии срок, назначенный Фрунзику Аракеляну, составил около 3 лет. Так как бывший заместитель акима Костаная содержится под стражей с августа 2015 года, отбывать наказание в колонии ему осталось 1,5 года.

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