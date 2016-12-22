bollat Re: «Мы ехали жить, а не воевать» #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 137

Регистрация: 26.01.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:01 обычные,религиозно практикующие мусульмане в центральной мечети в районе кжби, обычные мусульмане- это патриоты своей страные, которые живут с пользой для своей семьи,мечети, Страны,своему народу.

а поиск какой то истины в якобы мусульманской стране это заблуждение от невежества, если вы мусульманин француз ваше имя мусульманское и вы живете в своей стране, а у нас мусульман никто не гонит,другое дело законодательство, но обязанность мусульманина следовать законам той страны в которой он проживает.