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§ NG.kz
Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26572
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принудительная подписка на газеты "Кустанайские новости" по нескольку экземпляров в одни руки . В год 25 летия независимости считается нормальным для акимата Заречного и Затобольска.
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§ Ольга Колоколова
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2024
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если у НГ нет возможности проплатить (не обязательно деньгами) акиматовское лобби, то нужно закатав рукава, придумывать что-нибудь другое для выживания.
Ну не примитивизируйте, господин Иванов). Отсутствие у нас госзаказа и не участие в принудительной подписке в любой форме связано у "НГ" не с отсутствием такой возможности, а с отличным от некоторых коллег пониманием сути института СМИ. Ну а насчет рукавов - за совет спасибо, это никогда не вредно. Хотя тот факт, что столько лет в сложившихся не вчера условиях мы живы и вы нас читаете, говорит о том, что в руковах мы немного понимаем)))
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Денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наших голодающих уже ничем не возьмешь. Поднять пенсионный возраст у женщин? не вопрос! -все согласны. нагреть на подписке? это святое! у нас же демократическое общество и каждый вольный человек.

местный
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
местная:
Я вообще не понимаю,как можно заставлять людей в период кризиса выписывать газеты,ведь многие ,я это точно знаю,сидят на строгой диете в виде макарон и картошки?Зарплаты едва хватает на оплату коммуналки.


главный торгаш на форуме говорит что народ каждый день полными тележками еду
из магазинов вывозит. а другой капиталист тут-же платит своим рабочим по 200 000т.
вот вам почему-то больше верю.

организ. подписки
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
а газеты дорогие, потому что их пропихивают насильно.


А знаете сколько негатива, угроз мне приходится выслушивать от насильно подписывающихся.

Денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:12
Комментарий удален модератором.

??
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, наши костанайские - "КН", "Агро", но почему был "Караван"?

Хохол
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иванов:
Мы наблюдаем типичную конкуренцию дикого капитализма в своей красе - за что господа либералы боролись, на то и напоролись.

Да ладно , при коммунизме и коммунистах , таких газет как НГ вообще в природе не было бы (задушили бы в зародыше) .

§ лимон
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.16 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и по традиции - по просьбам читателей, пусть выпускают газету в рулонах и без текста.
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§ Ольга Колоколова
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2024
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А знаете сколько негатива, угроз мне приходится выслушивать от насильно подписывающихся
Догадываюсь. Я никогда не скрывала свою точку зрения на этот вопрос: пока народ наклоняется, его будут наклонять. Реально, нынче не 37-й год. Вся директивная подписка держится на вашем внутреннем согласии с ней. Это прекратится, когда люди дозреют до категорического "нет". Или верхи осознают порочность такой политики. И то и другое, боюсь, не скоро).
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1
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
??:
Ладно, наши костанайские - "КН", "Агро", но почему был "Караван"?


в ссср считалось нормой выписывать 5-7 журналов минимум для всех членов семьи,
про газеты даже не говорю. местные, союзные, детские для разного возраста,
да еще ограничения были по журналам, некоторые только по разнарядке и блату

§ Добринцофф
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4899
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.12.16 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
в ссср считалось нормой выписывать 5-7 журналов минимум для всех членов семьи,

В те времена и на демонстрацию строем ходить нормой считалось,слава богу ушли они надеюсь безвозвратно.
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1
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В те времена и на демонстрацию строем ходить нормой считалось,слава богу ушли они надеюсь безвозвратно.


мне тебя просто жалко.

§ lelik1375
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 23.12.16 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В те времена

В те времена подписывались несколько по другим причинам.
Во-первых это было гораздо доступнее в финансовом плане.
Во-вторых пресса была окном в мир, раньше не было интернетов и 100+ программ в ТВ.
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§ Алиса
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2932
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.12.16 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
в ссср считалось нормой выписывать 5-7 журналов минимум для всех членов семьи,
про газеты даже не говорю. местные, союзные, детские для разного возраста,
да еще ограничения были по журналам, некоторые только по разнарядке и блату

Да это так было. Точно помню,что мы выписывали "Ленинский путь", "Комсомолку","Пионерскую правду" (до нее - Дружные ребята, Веселые картинки)
Тогда было нормой, скажем так нормой культурного образованного человека - читать газеты. Это с детства закладывалось - незаметно. Потом это становилось привычкой, очень хорошей привычкой. Сегодня, несмотря на возможность читать электронные версии газет немало тех, кто покупает бумажный вариант. Однако в какой-то момент - исторический - началась насильная подписка! И как-то она совпала/пересеклась с ограниченными финансовыми возможностями. Доходило (и доходит местами сейчас) порой до: не подпишешься - завтра докопаемся и попрощаемся. Разве это нормально?
Если бы действовал еще принцип - цена/качество/интерес потребителя(читателя) - меньше было бы возмущений. А так впихивают "позолоченные" газеты, которые просто перекладываются, как уже не раз писали, с ящика в ящик и "ф топку".
Цитата:
Ольга Колоколова:
Это прекратится, когда люди дозреют до категорического "нет".

Ой, боюсь это "светлое будущее" рисуете Ольга Германовна. Люди "созревшие" есть, но готовы ли они иметь конфликты с работодателем из-за этого маленького слова "нет"?

[Исправлено: Алиса, 23.12.2016 - 11:37]
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58
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Цитата:
1:
в ссср считалось нормой выписывать 5-7 журналов минимум для всех членов семьи,

В те времена и на демонстрацию строем ходить нормой считалось,слава богу ушли они надеюсь безвозвратно.

имеется в виду, что читали много и подписывались добровольно
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