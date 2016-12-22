Цитата: 1:

в ссср считалось нормой выписывать 5-7 журналов минимум для всех членов семьи,

про газеты даже не говорю. местные, союзные, детские для разного возраста,

да еще ограничения были по журналам, некоторые только по разнарядке и блату

Да это так было. Точно помню,что мы выписывали "Ленинский путь", "Комсомолку","Пионерскую правду" (до нее - Дружные ребята, Веселые картинки)

Тогда было нормой, скажем так нормой культурного образованного человека - читать газеты. Это с детства закладывалось - незаметно. Потом это становилось привычкой, очень хорошей привычкой. Сегодня, несмотря на возможность читать электронные версии газет немало тех, кто покупает бумажный вариант. Однако в какой-то момент - исторический - началась насильная подписка! И как-то она совпала/пересеклась с ограниченными финансовыми возможностями. Доходило (и доходит местами сейчас) порой до: не подпишешься - завтра докопаемся и попрощаемся. Разве это нормально?

Если бы действовал еще принцип - цена/качество/интерес потребителя(читателя) - меньше было бы возмущений. А так впихивают "позолоченные" газеты, которые просто перекладываются, как уже не раз писали, с ящика в ящик и "ф топку".

Цитата: Ольга Колоколова:

Это прекратится, когда люди дозреют до категорического "нет".

Ой, боюсь это "светлое будущее" рисуете Ольга Германовна. Люди "созревшие" есть, но готовы ли они иметь конфликты с работодателем из-за этого маленького слова "нет"?



[Исправлено: Алиса, 23.12.2016 - 11:37]