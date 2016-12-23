NG.kz Внимание! Информация об отмене занятий второй смены в школах Костаная



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 26572

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:18 Отдел образования Костаная сообщает, что 22 декабря учащиеся всех классов второй смены могут оставаться дома. Занятия отменены.

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