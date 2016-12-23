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§ NG.kz
Внимание! Информация об отмене занятий второй смены в школах Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26572
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.16 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдел образования Костаная сообщает, что 22 декабря учащиеся всех классов второй смены могут оставаться дома. Занятия отменены.
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Любопытный
Re: Внимание! Информация об отмене занятий второй смены в школах...




Отправлено: 23.12.16 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А школьные ёлки будут?

§ Ольга Колоколова
Re: Внимание! Информация об отмене занятий второй смены в школах...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2024
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А школьные ёлки будут?
В школу звоните, узнавайте. Думаю, это на усмотрение администрации школы и родителей.
Профайл

Любопытный
Re: Внимание! Информация об отмене занятий второй смены в школах...




Отправлено: 23.12.16 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:

Спасибо

Вайпер .
Re: Внимание! Информация об отмене занятий второй смены в школах...




Отправлено: 23.12.16 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Число поменяйте - живёте вчерашним днём ! :-P
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