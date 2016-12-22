/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нападение собак на человека по ул.Маяковского		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Нападение собак на человека по ул.Маяковского
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с 12:10 ч. проезжая по ул.Маяковского мимо частного сектора стали случайными свидетелями нападения трёх разъярённых собак (породы кавказец) на женщину. Собаки были без намордников, вели себя очень агрессивно.
Читать новость

§ dandiv
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.12.16 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собаки не виноваты - если они бойцовские, то у них в крови кого-то покусать... А вот хозяина нужно наказать - если заводишь таких собак, то ОБЯЗАН следить за за ними (правильный уход и невозможность их появления, тем более без намордников, в общественных местах)!!!
А если Цитата:
там 3 школы рядом
, то необходимо очень серьезно финансово наказать владельца этих собак, дети могут сильно испугаться - собаки это почувствуют и это только их сильней раззодорит... очень плачевные результаты могут быть и это надо предотвратить, а не ждать когда случится непоправимое :-(
p/s обратиться в компетентные органы обязательно - статья в газете может не помочь :-(
Профайл

Шрам
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 22.12.16 - 20:50
Комментарий удален модератором.

кустанаец
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 22.12.16 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Собаки не виноваты - если они бойцовские,

да если моего ребенка покусают - мне плевать будет на их инстинкты, пристрелю без раздумий. а потом уже разбираться с владельцем. а то слюни распустили, бедные животинки, погуляли, инстинкты.... Люди дороже любой собаки. а не можете держать - не заводите, или отвечайте!. Кстати, в гейропах, к которым некоторых так тянет, бойцовые породы вообще запрещены законом!

Фотя
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 22.12.16 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
)):

Собаки на улице - это действительно страшно, знакомый шел по улице Спортивной к 15 магазину, напала и укусила собака за ногу, при этом хозяин был рядом, результат : год на уколах от бешенства. В КЖБИ на всем протяжении речки постоянно стаи бродячих собак, уже к родникам просто не пройти, на лыжную базу вообще сейчас с детьми ни ногой, просто реально страшно, это уже беда города, и ее надо как-то решать. Отстрелы делают, но наверное, этого мало, приютов нет и содержать их просто не на что . Молодцы, что помогли этой женщине в такой ситуации, не дай Бог попасть нам в такую.

Карамерген
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 22.12.16 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько раз сталкивался с шавками в угодьях. Довольно агрессивные. Отстреливал без раздумья. Двумя нулями 12 к любую кладёт наповал! Если хозяин не контролирует своих собак их надо уничтожать, так как рассусоливание о "невиновности собачек" воспринимается совсем по другому в травмпункте(((

§ dandiv
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.12.16 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
да если моего ребенка покусают - мне плевать будет на их инстинкты, пристрелю без раздумий. а потом уже разбираться с владельцем. а то слюни распустили, бедные животинки, погуляли, инстинкты....

По нашим законам Вас потом посадят только за то, что у Вас есть оружие... сейчас даже электрошокер уже оружие ;-) По поводу - распустили слюни - я к не отношусь к этой категории, тоже наблюдаю "бродячих" собак, которые могут навредить простым людям и тоже охота их "прибить", но откуда они появились?! Люди вышвиривают собак на улицу на выживание... Вот таких владельцов нужно наказывать и серьезно. По пути шевствия на работу есть место, где штуки четыре маленьких щенка на улице живут, судя по пакетам и костям - их подкармливают жители города. Да, многим их жалко... если честно, то и мне тоже - они же живые твари, им тоже жить хочется, но вот подумайте - они подрастут и как они себя поведут если им будет голодно? Возможно накинутся на людей, но кто виноват изначально - они, которые пытаются выжить, или те, кто их вынудил жить в такой ситуации?
А в данной ситуации взрослые собаки кидаются на людей (породистые, а их вряд ли кто выкинет - как бы дороговаты они по стоимости), тут сто пудов виноват хозяин за то, что не смог оградить их от того, чтобы они спокойно по улицам шастали...
Профайл

§ Lex
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.12.16 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за пирнью:
И бойцовских собак для этих же целей завели?

Бойцовских завел по той причине, что не понимаю смысла в лабрадорах и минипесиках. Да и время сейчас - 4 раза офис грабили, сейчас же что-то не спешат заходить в гости. Не отверчиваясь скажу прямо - собак на людей спускал. На 4 /// под шафе, чтоб героизм поуменьшить///.
Цитата:
за пирнью:
собаки загрызут человека

собаки загрызут человека только в случае опасности их или кого то из стаи. Просто так на ровном месте собака не нападает, поверь.
Цитата:
То "плетущегося газелиста" готовы кнутом воспитыват

а с такими горе водителями по другому нельзя, из-за каких то своих принципов водитель на чихарде мог попасть в дтп. То есть никакого уважения к другому водителю, никакой водительской солидарности. А раз ты опасен для окружающих-нужно пояснять и утверждать информацию в голову, ну чтоб она осела покрепче в голове.
А Шраму- так он сам это попросил. Если я буду мочить всех, кто по моему субъективному мнению неугоден- так поверьте, количество чиновников будет фатально сокращаться.
А бойцовских собак завел-повторюсь , время сейчас неспокойное. А Чао-Чао или той терьер плохо будут офис охранять, хозяина, да и справляться в конфликтных ситуациях.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 23.12.2016 - 09:52]
Профайл

21
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, я ненавижу бойцовских собак без намордников и поводков, некоторым хозяевам (невоспитанным) собак тоже не помешали бы намордники. ;-)

§ Lex
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.12.16 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В КЖБИ на всем протяжении речки постоянно стаи бродячих собак

Солидарен. Напали на добермана моего кстати. Особо удерживать ее не стал, но меньше их не стало.
Профайл

§ Lex
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.12.16 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всю свою сознательную жизнь я боялся собак. Сам был из разряда "отстреливать их всех". Пока не завел. Когда заводишь, если занимаешься собакой- начинаешь по другому воспринимать собак. Тут многие пишут про отстрел и другое, мой совет- нужно начать с себя. Даже выстрел- уже полезная вещь будет. Отстреливать нужно диких хозяев собак. Вот от этого будет польза. Но вы ж не будете этого делать, верно?
У меня Мастино 90 кг, интеллект коим не все люди могут похвастаться. Без особо сильной дрессировки слушается.
Все беды от людей, которые заводят собак как игрушек.
Профайл

§ Иванов
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2278
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 23.12.16 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Просто так на ровном месте собака не нападает, поверь.

Иногда собаке достаточно просто напугать человека, особенно ребенка, чтобы тот получил проблемы, которые порой гораздо сложнее в излечении, чем банальный укус. Психологическую травму не смажешь зеленкой и заикание не пройдет от укола в живот.
Профайл

человек
Re: Нападение собак на человека по ул.Маяковского




Отправлено: 23.12.16 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
У меня Мастино 90 кг, интеллект коим не все люди могут похвастаться.


все "собаководы" походу так считают, отсюда все и беды от таких владельцев и питомцев.
собака- это собака, это зверь со своими инстинктами.
вы не совсем понимать это похоже.

* лимон
Нападение собак на человека по ул.Маяковского
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.16 - 10:53
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 108, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 106
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, 74

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 264
Пользователей: 1
Всего: 265

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх