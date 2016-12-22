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§ NG.kz
Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принудительная подписка на газеты "Кустанайские новости" по нескольку экземпляров в одни руки . В год 25 летия независимости считается нормальным для акимата Заречного и Затобольска.
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§ Мишаня
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.12.16 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:

Отлично раскрыта причинно-следственная связь. Можно к этому добавить, что нажим как раз осуществляется по линии владельцев-учредителей этих СМИ, сидящих в разных уровнях власти. Бизнен, просто бизнес, и ничего личного!
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Денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в начале 90-тых "Комсомольская правда" делала акцию по защите курильщиков от свинца,курильщики делали саммокрутки из газеты,ну,так вот, оне специально оставили чистым кусочек газеты ) НУ, и арне и КН следует сделать чистыми полгазеты,чтобы заворачивать селедку и чистить ее,чтобы не навредить здоровию подписчиков)

§ Anna Болейн
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Anna Болейн


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 23.12.16 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Иногда можно было бы в уголке вставлять фото лучших реализаторов газеты за наличные, естественно с селёдкой в руках.

еще напишите ,что зря селедочку то продавать заодно уж и водочку в довесок к ней . Купить три элемента - газету,селедку и водочку . Заодно и новости почитаешь)))
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Денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хозяин газеты КН является частное лицо,глава холдинга Иволга милиардер

денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причинно-следственная связь принуждения акиматовскими деятелями такова. они не заставляют а просят предпринимателей в качестве благотворительности и помощи инвалидам,например выписать несколько газет "АРНА" или "КН". ну, правильно, чем еще помочь инвалидам и одиноким беспомощным,только подпиской на никому не нужные газеты,а продуктами им совсем никак помочь нельзя. Я ,так-то с Рудного и у нас "популярнейшие издания" "Рудненский рабочий", "Магнетит" так ,вот подпиской на них нужно помогать обездоленным. Оне так вдохновляют.В них всегда все хорошо) Почему уцепились только за арны с КН? Есть еще Магнетит"!) Ну, так, может нагнуть бюдБедствующих ,чтобы и на магнетит подписывались...может тогда проснется среди сибирских руд тихое "Нет!"? мне кажется, с нашими подневольными и вольными можно какие хочешь узлы вязать,ничего не будет

* Ольга Колоколова
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2021
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот спасибо:
Цитата:
Отлично раскрыта причинно-следственная связь. Можно к этому добавить, что нажим как раз осуществляется по линии владельцев-учредителей этих СМИ, сидящих в разных уровнях власти. Бизнен, просто бизнес, и ничего личного!

Но на самом деле как раз к бизнесу это отношения никакого не имеет. Если бы наши СМИ развивались как бизнес, жесткая конкуренция заставляла бы владельцев крутиться: работать с параметрами цена-качество, стараясь первый снизить, второй поднять. Читатель выбирал бы то, что ему больше нравится или что ему по карману. Или вообще заявлял о нежелании быть читателем, наплевав на все газеты разом. В условиях равной конкуренции свои подводные камни, свои течения и свои проблемы. Но там - кто лучший лоцман, тот и сверху.
В условиях, когда газеты с купленной лояльностью к власти втюхивают насильно - нет бизнеса, нет конкуренции. Люди небогаты в массе своей, да и гражданская активность при нарастании социальных проблем падает. В этих условиях покупать то, что навязали, чтобы отвязались, а то что хочется - чтобы знать и понимать, не каждый может и мало кто хочет.
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* Ольга Колоколова
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2021
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему уцепились только за арны с КН? Есть еще Магнетит"!
Ну есть вообще-то еще "Хорошее дело", насколько я знаю. Им "спонсировать" малообеспеченных, как я понимаю, не предлагают). А вообще, по-моему, это верх цинизма - вместо еды, лекарств, денег на одежду, лечение, втюхивать нуждающимся дорогое издание. Да и дешевое тоже. Если вспомнить злого Серого Волка, у них и селедки то нет, чтобы ее в дареную бумагу заворачивать.
Смотрите что получается: акиматы (государство) выдает газете кучу тенег, чтобы они писали о том, как все славно. Чтобы большее количество людей понимало, как все славно, государство (но уже не афишируя этот момент) напрягает госучреждения и местный послушный бизнес обеспечить максимальную подписку (оплатить тираж этой газеты). Руководство газеты, радостно потирая руки, быстренько увеличивает цену подписки. В итоге в кармане госзаказ, прибыль от высокого, гарантированного и дорого проданного тиража.
Это серый расчет, дорогие мои. Но не бизнес. Мне так кажется).

[Исправлено: Ольга Колоколова, 23.12.2016 - 10:22]
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кн
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
редактор, зачем ввязались вы на форуме в эту тему?

работник акимата
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я работая в отделе акимата в этом году отказался, шеф на меня так посмотрел нехорошо, но промолчал, потом выяснилось что он подписал КН и агро за свой счет, теперь мне уже неловко перед руководителем, так как порядочный человек все же, одному акиму района только все по барабану, такая вот круговая порука

§ Иванов
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2278
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 23.12.16 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
В условиях, когда газеты с купленной лояльностью к власти втюхивают насильно - нет бизнеса, нет конкуренции.

Мы живем в свободном мире капитализма, где для извлечения прибыли все средства хороши. И если у газеты имеется возможность продавить принудительную подписку, за что ее можно осуждать? Ведь все поклонники свободного рынка в голос кричали, что предприниматели - это те, кто что-то предпринимает, а не сидит на печи, свесив ножки. Вот КН и предпринимает все возможные действия, хвалят чиновников, обходят острые углы в статьях, получая за это дополнительные бонусы от власти в виде принудительного втюхивания своей продукции стройным рядам зависимого от системы электората . Мы наблюдаем типичную конкуренцию дикого капитализма в своей красе - за что господа либералы боролись, на то и напоролись. Коррупция, кстати, тоже один из способов борьбы за продвижение к кормушке. Чем же подписка отличается от любых других видов капиталистических соревнований? Если у НГ нет возможности проплатить (не обязательно деньгами) акиматовское лобби, то нужно закатав рукава, придумывать что-нибудь другое для выживания. А этак скоро и г-н Добринцофф начнет возмущаться, что БУМ и Емшан действуют нечестно, продавив автобусные остановки у златых крылец своих магазинов.
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Денис
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну,так это ж и стимулирует руководителей принуждать подчиненных к незаконным действиям. не заставишь,тогда сам 25 экземпляров выпишешь на себя...а если будешь репениться,то его начальник выпишет на себя,но скорее всего просто уйдет по сокращению штатов..Вот,так и рождается рабство,потом не понятно почему нас обманывают и обкрадывают государство. страх древнейший стимулятор. интересно до какой черты можно "нагибать" наших забитых житейскими потребностями граждан? Ну, допустим,получает человек 40000 заставляют выписать тысяч на 5 под новый год. поматерится,выпишет. а если сразу тысяч на 15 накинуть на человека, взвоет? неа. будет терпеть, мне кажется,можно сразу тыся на 25 нагрузить , еще 15 останется, ну,ведь останется же! На вопрос почему Денису эта тема близка и редактору газеты НГ . В свое время нам в ССГПО заставляли подписываться на магнетит или ЭкпрессК. Экспресс осиливали только начальники. ну, а нас тогда на ССГПО в семье работало 5 человек. и ,вот, на кой мне 5 экземпляров на семью???вобщем,я отказался всеми правдами и неправдами. Ну,начальник был злой, ну и выписал 3-тий1 экземпляр на себя...ну, а что? хочешь быть начальником в ССГПО, будь терпимым.

§ Добринцофф
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4898
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.12.16 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
вы не совсем правы. Вернее, совсем не правы). Путаете причины и следствия:

Возможно,я же со своей колокольни смотрю,у меня другое представление о бизнесе.Газета-это товар такой же как хлеб, молоко, конфеты и как можно насильно заставить купить этот товар да и ещё и дороже чем у других ума не приложу.
Цитата:
Ольга Колоколова:
И спасибо вам, что распространяете "НГ". Трудно конкурировать с коллегами, живущими не по закону рынка, а по иным понятиям).

Ну я благотворительностью не занимаюсь,люди спрашивают мы продаём.
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* Ольга Колоколова
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2021
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 23.12.16 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
редактор, зачем ввязались вы на форуме в эту тему?
Есть возражения? Меня эта тема, как редактора, затрагивает. Стараюсь обсуждать с нашими читателями волнующие их и меня темы).
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Гость
Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 23.12.16 - 10:56
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