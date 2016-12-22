Вот спасибо:

Цитата: Отлично раскрыта причинно-следственная связь. Можно к этому добавить, что нажим как раз осуществляется по линии владельцев-учредителей этих СМИ, сидящих в разных уровнях власти. Бизнен, просто бизнес, и ничего личного!

Но на самом деле как раз к бизнесу это отношения никакого не имеет. Если бы наши СМИ развивались как бизнес, жесткая конкуренция заставляла бы владельцев крутиться: работать с параметрами цена-качество, стараясь первый снизить, второй поднять. Читатель выбирал бы то, что ему больше нравится или что ему по карману. Или вообще заявлял о нежелании быть читателем, наплевав на все газеты разом. В условиях равной конкуренции свои подводные камни, свои течения и свои проблемы. Но там - кто лучший лоцман, тот и сверху.

В условиях, когда газеты с купленной лояльностью к власти втюхивают насильно - нет бизнеса, нет конкуренции. Люди небогаты в массе своей, да и гражданская активность при нарастании социальных проблем падает. В этих условиях покупать то, что навязали, чтобы отвязались, а то что хочется - чтобы знать и понимать, не каждый может и мало кто хочет.