NG.kz «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:40 Активно занимаюсь спортом последние 5 лет. Три года занималась в тренажерном зале и ходила на танцы. Сначала начала посещать тренажерный зал, что называется, для себя - хотела подкорректировать фигуру, подкачать мышцы. Потом пошла на занятия танцами.

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