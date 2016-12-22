/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Активно занимаюсь спортом последние 5 лет. Три года занималась в тренажерном зале и ходила на танцы. Сначала начала посещать тренажерный зал, что называется, для себя - хотела подкорректировать фигуру, подкачать мышцы. Потом пошла на занятия танцами.
Читать статью

НатаЛи
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА




Отправлено: 22.12.16 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! Красивое тело! Видела как Ксения работает в зале - не удивительно , что такой результат!

* лимон
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.12.16 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НатаЛи:
Видела как Ксения работает в зале

так Ксения или Есения? а так да, гарна дiвчина
Профайл

Гость
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА




Отправлено: 22.12.16 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!!!

* 74
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3531
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Есения

Овощ, нашел чего спросить.. Сейчас каждая вторая девочка Есения
Профайл

* лимон
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.12.16 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Овощ, нашел чего спросить.. Сейчас каждая вторая девочка Есения

см. комментарий №1
Профайл

димон
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА




Отправлено: 22.12.16 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как зовут? Морель. А по русски как? - Даша:-):-):-)

* 74
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3531
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
см. комментарий №1

да попутала Натали походу..
Профайл

НатаЛи
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА




Отправлено: 23.12.16 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, простите, я ошиблась -ЕСЕНИЯ

§ Гражданин РК 2
Re: «Грация и Сила!»: участница № 14 - Есения КАРПУХИНА
Гражданин РК 2


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 06.07.16
Отправлено: 23.12.16 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну попка аппетитнейшая 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 107, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, 74

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 263
Пользователей: 1
Всего: 264

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх