Цитата: кустанаец:

да если моего ребенка покусают - мне плевать будет на их инстинкты, пристрелю без раздумий. а потом уже разбираться с владельцем. а то слюни распустили, бедные животинки, погуляли, инстинкты....

По нашим законам Вас потом посадят только за то, что у Вас есть оружие... сейчас даже электрошокер уже оружие По поводу - распустили слюни - я к не отношусь к этой категории, тоже наблюдаю "бродячих" собак, которые могут навредить простым людям и тоже охота их "прибить", но откуда они появились?! Люди вышвиривают собак на улицу на выживание... Вот таких владельцов нужно наказывать и серьезно. По пути шевствия на работу есть место, где штуки четыре маленьких щенка на улице живут, судя по пакетам и костям - их подкармливают жители города. Да, многим их жалко... если честно, то и мне тоже - они же живые твари, им тоже жить хочется, но вот подумайте - они подрастут и как они себя поведут если им будет голодно? Возможно накинутся на людей, но кто виноват изначально - они, которые пытаются выжить, или те, кто их вынудил жить в такой ситуации?

А в данной ситуации взрослые собаки кидаются на людей (породистые, а их вряд ли кто выкинет - как бы дороговаты они по стоимости), тут сто пудов виноват хозяин за то, что не смог оградить их от того, чтобы они спокойно по улицам шастали...