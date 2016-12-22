NG.kz Помощник Деда Мороза исполнил мечту женщины-инвалида, о которой она рассказала "Нашей Газете"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:46 В рамках акции «Письмо Деду Морозу» редакция «НГ» получает самые разные письма. В основном их пишут, конечно же, дети, но иногда это делают и взрослые люди, не потерявшие веру в добро.

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