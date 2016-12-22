dandiv Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 253

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:44 То есть нашли и оштрафовали только того, кто остановился на пешеходном переходе, а тех кто стоял на проезжей части в два ряда не могут найти?

P/s В тот день прогуливался в тех краях, так вот напротив казахтелекома по аль-фараби стояла какая-то тетенька, к ней подъехала машина (заезжала с алтынсарина на аль-фараби под знак движение запрещено), она погрузилась в нее и уехали в сторону акимата-филармонии по аль-фараби (там ведь нельзя ездить!!!), что-то говорила про то, что "сборище" именно в филармонии и никто ее не предупредил... На почте ведь камера стоит, неужели она не фиксирует такие нарушения? Регулярно по аль-фараби проезжают авто - снегоуборочные авто не берем во внимание, это их работа, легковые авто в сторону бутиков с цветами - они подвозят цветы (погрузка разгрузка обслуживаемого объекта это допускает), но есть индивидуумы, которые просто проезжают с алтынсарина на аль-фараби и далее на дулатова - их бы нужно наказать, но как мне кажется камера их не замечает или замечает? Нигде ведь не пишут про таких нарушителей - только про тех кто под знаки стоянка для инвалидов встает...