Ильяс Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами #5







Отправлено: - 21:32 Ничего себе, у них зарплата маленькая, минимум 80000, и это может иметь сержант не имея высшего образования, или даже среднего специального, а где еще можно не иметь образования и получать эти деньги, наверное из за такой низкой зарплаты люди и идут работать в грузчики и разнорабы