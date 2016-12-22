ВЧК Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»... #7







Отправлено: - 08:03 Цитата: bgb:

как это возможно? соучастие у него уже есть, эпизоды тоже есть. вопрос теперь стоит в том, к то с ним разделит участь. провели большое разбирательство и доказали, что те ни при делах? просто оболгали конкретных? а почему не других?

Что бы уйти от ПСЛ и ты найдёшь любого фигуранта из числа работников ДВД. Он же сидит целыми днями и думает только над этим,тем более у него есть юридическое образование но нет мозгов и совести. Думаю что.. даже уверена что через определённое время привезут его из «Черного беркута» на новые процессы по другим эпизодам.