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§ NG.kz
После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах» об убийстве, совершенном сотрудником полиции, возбудили уголовное дело
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26569
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шахраман Алибаев, который, по версии следствия, является лидером ОПГ "черных риелторов", 8 декабря заявил в суде, что по-настоящему преступной группой руководили сотрудники полиции, а он только выполнял их поручения.
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§ Солнышко
Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.12.16 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алибаев конечно тот ещё...Но понятно что без полиции, работников акимата юстиции он бы не смог так долго работать. Сомневаюсь что сейчас он что нибудь сможет сделать. Но потом через пару лет может и привезут его с зоны в качестве свидетеля.
Профайл

§ drakon
Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9154
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.16 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Но потом через пару лет может и привезут его с зоны в качестве свидетеля.

Если - доживёт до зоны... 8-)
Профайл

§ Солнышко
Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 22.12.16 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я тоже об этом подумала когда писала
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знаю
Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»...




Отправлено: 22.12.16 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
менты отписались даже не вникая в суть дела, в деле даже нет указанного Алибаевым адреса. Браво так держать, прикрываем своих

§ bgb
Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3252
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.12.16 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я думаю, что этот человек просто хочет уйти от уголовной ответственности.

как это возможно? соучастие у него уже есть, эпизоды тоже есть. вопрос теперь стоит в том, к то с ним разделит участь. провели большое разбирательство и доказали, что те ни при делах? просто оболгали конкретных? а почему не других?
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ветеран
Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»...




Отправлено: 23.12.16 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимать надо одно.Министр ни когда не допустит, что бы его сотрудников привлекали по таким резонансным делам.Именно поэтому на стадии следствия не было возбуждено против них дело, все подчистили. Сейчас уже ни чего не найдут. Алибаев просто так не скажет. Кстати он ведь то же работал в полиции. Его наверняка прикрывали. С Ахановым в 2010г.,было точно так же. Было достаточно доказательств его вины в вымогательстве, все подчистили.Восстановили и отправили на повышение. Именно такой порок в МВД до сих пор существует.Интересно знает ли министр цену веры народа в честность полиции!?

ВЧК
Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»...




Отправлено: 23.12.16 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
как это возможно? соучастие у него уже есть, эпизоды тоже есть. вопрос теперь стоит в том, к то с ним разделит участь. провели большое разбирательство и доказали, что те ни при делах? просто оболгали конкретных? а почему не других?

Что бы уйти от ПСЛ и ты найдёшь любого фигуранта из числа работников ДВД. Он же сидит целыми днями и думает только над этим,тем более у него есть юридическое образование но нет мозгов и совести. Думаю что.. даже уверена что через определённое время привезут его из «Черного беркута» на новые процессы по другим эпизодам.
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