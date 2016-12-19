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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8454
Регистрация: 19.08.08
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|Отправлено: 23.12.16 - 03:18
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|Яндекс выдал на поиск картинок "в неглиже" несколько десятков тысяч почти одинаковых.
Теперь конечно нужно сильно постараться представить в этом толстый отряд сарыкольского РОВД с значительными следами ожирения.
А это Владимир Семёнович пел.
(с небольшими сокращениями)
(Девулька в неглиже в тексте имеется )
По миру люди маленькие носятся, живут себе в рассрочку,-
Плохие и хорошие, гуртом и в одиночку.
Хороших знаю хуже я -
У них, должно быть, крылья!
С плохими - даже дружен я,-
Они хотят оружия,
Оружия, оружия
Насилья!
Гляди, вон тот ханыга -
В кармане денег нет,
Но есть в кармане фига -
Взведенный пистолет.
Мечтает он об ужине
Уже с утра и днем,
А пиджачок обуженный -
Топорщится на нем.
Снуют людишки в ужасе
По правой стороне,
А мы во всеоружасе
Шагаем по стране.
Под дуло попадающие лица,
Лицом к стен! Стоять! Не шевелиться!
Напрасно, парень, за забвеньем ты шаришь по аптекам,-
Купи себе хотя б топор - и станешь человеком!
Весь вывернусь наружу я -
И голенькую правду
Спою других не хуже я
Про милое оружие,
Оружие, оружие
Балладу!
Купить белье нательное?
Да черта ли нам в нем!
Купите огнестрельное -
Направо, за углом.
Ну, начинайте! Ну же!
Стрелять учитесь все!
В газетах про оружие -
На каждой полосе.
Ату! Стреляйте досыту -
В людей, щенков, котят,-
Продажу, слава господу,
Не скоро запретят!
Пока оружие здесь не под запретом,
Не бойтесь - всё в порядке в мире этом!
Не страшно без оружия - зубастой барракуде,
Большой и без оружия - большой, нам в утешенье,-
А маленькие люди - без оружия не люди:
Все маленькие люди без оружия - мишени.
Большие - лупят по слонам,
Гоняются за тиграми,
А мне, а вам - куда уж нам
Шутить такими играми!
Пускай большими сферами -
Большие люди занимаются,-
Один уже играл с "пантерами",
Другие - доиграются...
У нас в кармане "пушечка" -
Малюсенькая, новая,-
И нам земля - подушечка,
Подстилочка пуховая.
Кровь жидкая, болотная
Пульсирует в виске,
Синеют пальцы потные
На спусковом крючке.
У нас, благодаренье господу,
Страна пока свободная!
Ах, эта жизнь грошовая,
Как пыль,- подуй и нет!-
Поштучная, дешевая -
Дешевле сигарет.
И рвется жизнь-чудачка,
Как тонкий волосок,-
Одно нажатье пальчика
На спусковой крючок!
Ни черта нет, ни бога им,
И мы себе стреляем и
Мы никого не трогаем.
Стрельбе, азарту все цвета,
Все возрасты покорны:
И стар и млад, и тот, и та,
И - желтый, белый, черный.
Опять сосет под ложечкой.
Привычнее уже
Убийца на обложечке,
Девулька в неглиже.
Мир полон неудачниками
С топориками в руке
И мальчиками с пальчиками
На спусковом крючке!
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