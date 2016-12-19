Серый волк Re: Для кого спорткомплекс строили? #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8454

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:18 Яндекс выдал на поиск картинок "в неглиже" несколько десятков тысяч почти одинаковых.





Теперь конечно нужно сильно постараться представить в этом толстый отряд сарыкольского РОВД с значительными следами ожирения.



А это Владимир Семёнович пел.

(с небольшими сокращениями)

(Девулька в неглиже в тексте имеется )



По миру люди маленькие носятся, живут себе в рассрочку,-

Плохие и хорошие, гуртом и в одиночку.

Хороших знаю хуже я -

У них, должно быть, крылья!

С плохими - даже дружен я,-

Они хотят оружия,

Оружия, оружия

Насилья!



Гляди, вон тот ханыга -

В кармане денег нет,

Но есть в кармане фига -

Взведенный пистолет.

Мечтает он об ужине

Уже с утра и днем,

А пиджачок обуженный -

Топорщится на нем.





Снуют людишки в ужасе

По правой стороне,

А мы во всеоружасе

Шагаем по стране.

Под дуло попадающие лица,

Лицом к стен! Стоять! Не шевелиться!

Напрасно, парень, за забвеньем ты шаришь по аптекам,-

Купи себе хотя б топор - и станешь человеком!

Весь вывернусь наружу я -

И голенькую правду

Спою других не хуже я

Про милое оружие,

Оружие, оружие

Балладу!



Купить белье нательное?

Да черта ли нам в нем!

Купите огнестрельное -

Направо, за углом.

Ну, начинайте! Ну же!

Стрелять учитесь все!

В газетах про оружие -

На каждой полосе.



Ату! Стреляйте досыту -

В людей, щенков, котят,-

Продажу, слава господу,

Не скоро запретят!

Пока оружие здесь не под запретом,

Не бойтесь - всё в порядке в мире этом!

Не страшно без оружия - зубастой барракуде,

Большой и без оружия - большой, нам в утешенье,-

А маленькие люди - без оружия не люди:

Все маленькие люди без оружия - мишени.

Большие - лупят по слонам,

Гоняются за тиграми,

А мне, а вам - куда уж нам

Шутить такими играми!

Пускай большими сферами -

Большие люди занимаются,-

Один уже играл с "пантерами",

Другие - доиграются...

У нас в кармане "пушечка" -

Малюсенькая, новая,-

И нам земля - подушечка,

Подстилочка пуховая.

Кровь жидкая, болотная

Пульсирует в виске,

Синеют пальцы потные

На спусковом крючке.



У нас, благодаренье господу,

Страна пока свободная!

Ах, эта жизнь грошовая,

Как пыль,- подуй и нет!-

Поштучная, дешевая -

Дешевле сигарет.

И рвется жизнь-чудачка,

Как тонкий волосок,-

Одно нажатье пальчика

На спусковой крючок!



Ни черта нет, ни бога им,

И мы себе стреляем и

Мы никого не трогаем.

Стрельбе, азарту все цвета,

Все возрасты покорны:

И стар и млад, и тот, и та,

И - желтый, белый, черный.

Опять сосет под ложечкой.

Привычнее уже

Убийца на обложечке,

Девулька в неглиже.

Мир полон неудачниками

С топориками в руке

И мальчиками с пальчиками

На спусковом крючке!