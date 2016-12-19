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§ NG.kz
Для кого спорткомплекс строили?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.16 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
несколько дней назад в Сарыколе открылся спортивно-оздоровительный комплекс Олимп. заведение создано для семейного отдыха, предусмотрены детские развлечения. 18 го декабря посетители в лице женщин и детей стали свидетелями грубого нарушения общественного порядка.
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Ербулат
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 19.12.16 - 20:13
Комментарий удален модератором.

Максим
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 19.12.16 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну у нас как всегда произошел инцидент заявление поступило и все... замнут все уровне РОВД, а владелец начнет нести убытки из-за таких персонажей которым закон и правила заведения не писаны... а потом все говорят почему мы не живем как на западе... да потому что там за такое наказывают как минимум штрафом и общественными работами... вот если бы этого нарушителя приговорил суд к уборке территории комплекса в течении месяца, а так недельку все поутихнет и все а при следующей гулянке этот человек совершит более тяжкое нарушение в силу безнаказанности...

Юлия
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 20.12.16 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В сарыкольском РОВД это дела уже игнорят говорят что притензий к нему не было!и якобы инцидент был то что он не заплатил!и на этом все!люди подскажите куда можно обратиться чтобы это заявление не проигнорировали!

вера
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 20.12.16 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Присутствовала при этом инциденте,была опечалина таким поведением сотрудника гос органа,каждый гость любого заведения должен вести себя уважительно как к отдыхающим так и к сотрудникам заведения ,невзирая на социальное положения.

???
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 20.12.16 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые можно подумать что никто из вас не сталкивался с нашим НЕНАВЯЗЧИВЫМ сЭрвисом. Ну и вскипело "ретивое" у клиента :lol: :lol: :lol:

Юля
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 20.12.16 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РОВД Сдала отчёт утром в прокуратуру что якобы не кто не кому притензий не имеет и не какого инцидента не было!а свидетелям этого инциндена говорят что ищем этого наглеца а он катается по району!

Юлия
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 21.12.16 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По делу пока тишина!но зато в сарыколя вышла новая газета с этим делом!)))

))
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 21.12.16 - 13:47
Комментарий удален модератором.

Серик
Re: Для кого спорткомплекс строили?




Отправлено: 23.12.16 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот работают наши структуры!!!кашмар

§ Серый волк
Re: Для кого спорткомплекс строили?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8454
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.16 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не понимаю! Вроде 21 век наступил (правда не везде), а некоторые вообще раком пятятся назад в век 19-й.
Что хотел сказать автор, употребивший более века назад устаревшее и вышедшее из употребления словоЦитата:
в негляже
Да ещё и с грамматической ошибкой. :-)
Слово на протяжении употребления в историческом прошлом несколько раз меняло значение пока не исчезло из обихода и словарей.
Есть сведения, что первоначально "в неглиже" обозначало "в костюме конника" Но далее и на достаточно длительное время стало обозначать перснону в дамской короткой ночной сорочке.
Неглиже по версии Википедии


File:Negligee.jpg

Поскольку этот полицейман скорее всего не дама. Так как сразу написано, что мужчина,
То его нахождение в женской короткой ночной сорочке в бассейне очень интересно.
Самое время сказать: Вот оно Чё Михалычь!

Но государство в виде РОВД как видим у нас толерантное и относится к таким проявлениям наверное как в Европе. Ну то есть шел себе сарыкольский полицейский в бар "Голубая устрица" (или в РОВД может они там все так ходят в этом Сарыколе) в неглиже и случайно ошибся зданием попал в бассейн с детьми. Ну с кем не бывает!
Я честно не знал где этот Сырлыколь-гомоколь находится.. Пока Дракон не подсказал
Цитата:
drakon:
В Урицкий РОВД... :-x Ономасты... :-o

Опасаюсь только, что теперь туда специфические туристы могут повалить валом.
Ну эдакие манерные, в женских одеждах и с пративными голосами как у депутатов костаная (города с маленькой буквы, если его название употребляется рядом с депутатами).
От фото подобных пожалуй воздержусь, только что поужинал.

Хотя как сказать. А может это для Сылырколя будет золотая жила?
Хотя нет, скорее всего голубая жила. Но какая разница, если полные самолёты с педе***ой.. стами прилетать в аэропорт будут с валютой в кармане. Можно наверное сменить на бассейне вывеску. Не обязательно на "Голубая устрица". Можно например "Голубое РОВД Сарымоля" и их прям форме туда банщиками. :lol: :lol:

Блин, ну всё было объяснимо, и наркотороговля массова в полиции, и убийства и пытки, две извилины на отделение, но вот голубые..... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Полицейская академия из первой части:



А ещё помнится городской символ, башню с часами до сих пор не ходящими, некие пи...ры в розовый покрасили. :lol: :lol: Ох не к добру всё это!

Попросим наверное редакцию почтовый адрес этого РОВД опубликовать, для писем граждан. :lol:
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§ Серый волк
Re: Для кого спорткомплекс строили?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8454
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.16 - 03:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яндекс выдал на поиск картинок "в неглиже" несколько десятков тысяч почти одинаковых.
:lol:

Теперь конечно нужно сильно постараться представить в этом толстый отряд сарыкольского РОВД с значительными следами ожирения. :lol:

А это Владимир Семёнович пел.
(с небольшими сокращениями)
(Девулька в неглиже в тексте имеется )

По миру люди маленькие носятся, живут себе в рассрочку,-
Плохие и хорошие, гуртом и в одиночку.
Хороших знаю хуже я -
У них, должно быть, крылья!
С плохими - даже дружен я,-
Они хотят оружия,
Оружия, оружия
Насилья!

Гляди, вон тот ханыга -
В кармане денег нет,
Но есть в кармане фига -
Взведенный пистолет.
Мечтает он об ужине
Уже с утра и днем,
А пиджачок обуженный -
Топорщится на нем.


Снуют людишки в ужасе
По правой стороне,
А мы во всеоружасе
Шагаем по стране.
Под дуло попадающие лица,
Лицом к стен! Стоять! Не шевелиться!
Напрасно, парень, за забвеньем ты шаришь по аптекам,-
Купи себе хотя б топор - и станешь человеком!
Весь вывернусь наружу я -
И голенькую правду
Спою других не хуже я
Про милое оружие,
Оружие, оружие
Балладу!

Купить белье нательное?
Да черта ли нам в нем!
Купите огнестрельное -
Направо, за углом.
Ну, начинайте! Ну же!
Стрелять учитесь все!
В газетах про оружие -
На каждой полосе.

Ату! Стреляйте досыту -
В людей, щенков, котят,-
Продажу, слава господу,
Не скоро запретят!
Пока оружие здесь не под запретом,
Не бойтесь - всё в порядке в мире этом!
Не страшно без оружия - зубастой барракуде,
Большой и без оружия - большой, нам в утешенье,-
А маленькие люди - без оружия не люди:
Все маленькие люди без оружия - мишени.
Большие - лупят по слонам,
Гоняются за тиграми,
А мне, а вам - куда уж нам
Шутить такими играми!
Пускай большими сферами -
Большие люди занимаются,-
Один уже играл с "пантерами",
Другие - доиграются...
У нас в кармане "пушечка" -
Малюсенькая, новая,-
И нам земля - подушечка,
Подстилочка пуховая.
Кровь жидкая, болотная
Пульсирует в виске,
Синеют пальцы потные
На спусковом крючке.

У нас, благодаренье господу,
Страна пока свободная!
Ах, эта жизнь грошовая,
Как пыль,- подуй и нет!-
Поштучная, дешевая -
Дешевле сигарет.
И рвется жизнь-чудачка,
Как тонкий волосок,-
Одно нажатье пальчика
На спусковой крючок!

Ни черта нет, ни бога им,
И мы себе стреляем и
Мы никого не трогаем.
Стрельбе, азарту все цвета,
Все возрасты покорны:
И стар и млад, и тот, и та,
И - желтый, белый, черный.
Опять сосет под ложечкой.
Привычнее уже
Убийца на обложечке,
Девулька в неглиже.
Мир полон неудачниками
С топориками в руке
И мальчиками с пальчиками
На спусковом крючке!
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§ Серый волк
Re: Для кого спорткомплекс строили?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8454
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.16 - 04:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
Вот так вот работают наши структуры!!!кашмар

По самым последним сведениям из Маслюхата употреблённое вами слово "кашмар" по инициативе жителей ономастическая комиссия предложила переименовать в "кОшмар". На дискуссии по поводу пеерименования отмечалась историческая необходимость иметь столь тесно связанные события последних лет с точно подходящем именем, и конечно юбилей.
Ну и как полагается по традиции депутаты единогласно сразу переименовали улицу Майлина в улицу Кошмар.

Представитель ЦОНа имени севшего финанисового отдела акимата сразу заверил, что все документы гражданам поменяют абсолютно бесплатно. Представители акимата торжественно клялись, что ни одной ямы ни в коем случае не заделают и ни одной горсти земли в противотанковые рвы на проезжей части засыпать не дадут.
Из-за границы уже пришло первое поздравление депутатам от Фреди Крюгера, героя фильма "Кошмар на улице вязов", который обещал подумать приехать к депутатам маслихата в гости. :lol:


[Исправлено: Серый волк, 23.12.2016 - 01:19]
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