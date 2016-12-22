bgb Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3252

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:59 Цитата: Я думаю, что этот человек просто хочет уйти от уголовной ответственности.

как это возможно? соучастие у него уже есть, эпизоды тоже есть. вопрос теперь стоит в том, к то с ним разделит участь. провели большое разбирательство и доказали, что те ни при делах? просто оболгали конкретных? а почему не других?