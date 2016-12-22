Цитата: Добринцофф:

Ответ ясен как белый день,в деньгах конечно.

Я брал в магазин на продажу и НГ и Кн,на каждую газету был свой покупатель,но как только КН загнул ценник за 100 тнг,брать её перестали

Эх нет у вас таланта купеческого! Нуно было купить большую бочку развесной селёдки. Поставить ценник божеский и каждого покупателя лично убеждать, что без этой незаменимой газеты чистка и поедание селёдки превратится в кромешный ад.

Да и на месте газеты я бы поддержал такой предпринимательский почин и на самом видном месте обязательно должна быть статья в рамочке под названием: "место для чистки селёдки" без текста, пустое место только с заголовком. Можно размеченное в сантиметрах для измерения размеров селёдки.

Иногда можно было бы в уголке вставлять фото лучших реализаторов газеты за наличные, естественно с селёдкой в руках.