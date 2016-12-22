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§ NG.kz
Оденем «голые» трубы: открыты возле подстанции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об открытом участке теплотрассы большого диаметра в районе КЖБИ «НГ» сообщил житель Костаная Иван КАПТЕЛ.
- Трубы открыты возле торца дома № 10/1 по пр. Абая, недалеко от подстанции, - объяснил Иван Иванович. - Открыты очень давно. Я обращался в теплокомпанию, но изоляцию так и не сделали.
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§ Серый волк
Re: Оденем «голые» трубы: открыты возле подстанции
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8454
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.12.16 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ааааа,!!! снимаете какую-то ерунду! Кадр абсолютно не видите!
Там же у вас настоящий фотошедевр на заднем плане попал в кадр!!

Видите дауническое оформление квартиромагазина? Нет?
Жаль ближе не разглядеть! Но даже с такого расстояния видно! Это несомненно шедевр.
Зимбабвийские лачугомагазины будут просто бледной копией этого шедевра кокостанайского магазинного зодчества. :lol: Могли бы чуть довернув камеру и скадрировать попасть в номинацию "фотография года из трущоб" :lol:
Это даже не шедевр "Автораборка-продаются бараны". Это намного интереснее.
Как шедеврально слеплено из несочетающихся материалов, какие чудесатые раскраски! Такое создать специально не получится. Даже Сальвадор Дали лопнул бы от зависти поглядев только на одно это фото!
Может быть потом по следам ваших публикаций приехали бы маститые фотографы из Нэшнл Джографик, изучать культурное наследние уникальных сохранившихся в труднодоступных прериях пегасовых аборигенов и их архитектуру.

[Исправлено: Серый волк, 22.12.2016 - 19:50]
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§ kbkz1980
Re: Оденем «голые» трубы: открыты возле подстанции
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.12.16 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Серуха,что вы разнуделись тута. :lol:
Как будто у вас в МО таких магазов нет.
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Вайпер .
Re: Оденем «голые» трубы: открыты возле подстанции




Отправлено: 22.12.16 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И магазы имеются , один прям название имеет " У Талышей . ", другой " ИТР " , и трубы такие же есть , котов на них валом сидят - греются . :lol:

§ Серый волк
Re: Оденем «голые» трубы: открыты возле подстанции
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8454
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.12.16 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вы разнуделись тута.

А чего вас всего двоих пригнали ночью в эту ветку на трубах сидеть? :lol: :lol:
Ну это даже не интересно! Двое каких-то платных зашмундриков второго разряда! :lol: :lol:
И притом ужасно тупых. Где вас там акиматские находят для форума, на зачуханном автовокзале что-ли, или в КН на форуме? :lol: :lol:
Цитата:
Вайпер .:
и трубы такие же есть , котов на них валом сидят - греются . :lol:

Бедняжко, на тебе про котов сидящих на трубах прочитай качественный репортаж из приличного издания!
http://www.rusrep.ru/2008/36/koty_ermitazha/
Если поднапряжешся, то может получится оттуда фото котов на трубах запостить в эту ветку, а то совсем тухленько! :lol:
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§ JereK
Re: Оденем «голые» трубы: открыты возле подстанции
JereK


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Сообщений: 761
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 22.12.16 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:


Что-то ты, серый, злой какой-то в последнее время. Цепляешься к ерунде. Такие шараги имеют место быть во всем мире, не только у нас. Стоит чуть от центра отойти вглубь.. :lol:

[Исправлено: JereK, 22.12.2016 - 23:52]
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Вайпер .
Re: Оденем «голые» трубы: открыты возле подстанции




Отправлено: 22.12.16 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От меня до акимата Кустаная 2600 км , в МО не везде , далеко не везде Дубна и труб отопления неизолированных вполне хватает . :-P
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