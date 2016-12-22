Серый волк Re: Оденем «голые» трубы: открыты возле подстанции #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8454

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:35 Цитата: kbkz1980:

вы разнуделись тута.

А чего вас всего двоих пригнали ночью в эту ветку на трубах сидеть?

Ну это даже не интересно! Двое каких-то платных зашмундриков второго разряда!

И притом ужасно тупых. Где вас там акиматские находят для форума, на зачуханном автовокзале что-ли, или в КН на форуме?

Цитата: Вайпер .:

и трубы такие же есть , котов на них валом сидят - греются .

и трубы такие же есть , котов на них валом сидят - греются .

Бедняжко, на тебе про котов сидящих на трубах прочитай качественный репортаж из приличного издания!

http://www.rusrep.ru/2008/36/koty_ermitazha/

Если поднапряжешся, то может получится оттуда фото котов на трубах запостить в эту ветку, а то совсем тухленько!