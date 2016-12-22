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§ NG.kz
Наказаны лишь по подозрению...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На судебное решение, которое признало такой ход событий законным, принесена, конечно, апелляционная жалоба. Но само существо дела, подходы, которые демонстрирует налоговая служба в работе с добросовестным бизнесом в Костанайской области, заслуживают того, чтобы говорить об этом широко. Тем более что тема «порочащих связей» с лжепредприятиями продолжает оставаться болезненной для множества предпринимателей.
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§ Сэм
Re: Наказаны лишь по подозрению...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.12.16 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довелось столкнуться с ситуацией один в один, как с Геобайт-Инфо. Только в моем случае дошли до Верховного суда, но суд принял сторону налоговых органов. Нынче видимо тренд пополнять казну любыми способами. Сейчас обратились в Генпрокуратуру и палату предпринимателей Атамекен.
Профайл

Деньги не пухнут
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудничая с обнальными конторами, нужно понимать риски, а не строить потом из себя невинных овечек.

Красотка
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деньги не пухнут:
а не строить потом из себя невинных овечек.

А почему бы и нет? Налогоплательщик не обязан разгребать авгиевы конюшни налоговых органов. Есть закон. Он обязателен для соблюдения как бизнесменами, так и сотрудниками гос.органов. Где в законе написано, что вычету не подлежат расходы по предприятию, которые ведущему специалисту ДГД случайно не понравились? В кризис нужно не налогоплательщиков нагибать, а пересмотреть расходы - как начинаешь госзакупки открывать, глаза на лоб лезут!!! Туалетную бумагу они себе сами купить не могу, тьфу!!!

Деньги не пухнут
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Красотка:
Есть закон. Он обязателен для соблюдения как бизнесменами, так и сотрудниками гос.органов.

Закон обязателен для соблюдения всеми.
За несоблюдение - наказывают.
Сотрудничают с обнальными конторами вполне с определенными целями, и вовсе не случайно.

Красотка
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деньги не пухнут:
с обнальными конторами

Ярлыки клеить любая бабка с семечками может. Закон - это нормативный акт, который имеет определенную формулировку, понятную для исполнения. Формулировки "обнальная контора" вообще не существует. В законе написано, что лже или не лже - определяется по решению суда. Есть решение суда о лжепредпринимательстве? Нет? Давай, до свиданья. Картинка к данной статье как нельзя лучше характеризует данную ситуацию.

Пешеход
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судиться с государством (налоговиками), это тоже самое, что биться головой об стену. Больно и безполезно. Все доначисления у них "правильные" и "законные", а как взятки по 16 лямов получать от Казахавтодора, так это они могут.

гость
Re: Наказаны лишь по подозрению...




Отправлено: 22.12.16 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
показатели кто то зарабатывает...
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