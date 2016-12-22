Цитата: Деньги не пухнут:

а не строить потом из себя невинных овечек.

А почему бы и нет? Налогоплательщик не обязан разгребать авгиевы конюшни налоговых органов. Есть закон. Он обязателен для соблюдения как бизнесменами, так и сотрудниками гос.органов. Где в законе написано, что вычету не подлежат расходы по предприятию, которые ведущему специалисту ДГД случайно не понравились? В кризис нужно не налогоплательщиков нагибать, а пересмотреть расходы - как начинаешь госзакупки открывать, глаза на лоб лезут!!! Туалетную бумагу они себе сами купить не могу, тьфу!!!