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≡ Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку по улице Тарана в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку по улице Тарана в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Водитель 1980 года рождения, припарковавшийся на пешеходном переходе, привлечен к ответственности по ст. 597 КоАП за нарушение правил остановки стоянки, - пояснили в пресс-службе ДВД. - Он выплатит штраф в размере 10 МРП.
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55107
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...




Отправлено: 22.12.16 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодцы всего то 10 дней а уже одного установили

§ drakon
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9154
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.16 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как Оператиано - сработали...Не ожидал... :-o
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Вечентроечен
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...




Отправлено: 22.12.16 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем думают такие водятелы? Ну, высади шефа у входа. Потом свали, парконись по-человечески. Шеф при выходе маякнет - водятел подскочит.

абгам
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...




Отправлено: 22.12.16 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наградить и выписать премию

Сеня
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...




Отправлено: 22.12.16 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чудак человек.босы одежду и телефоны в машине оставляют

2132ё
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...




Отправлено: 22.12.16 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и самое интересное что в соседнейц ветке необходима видеосъемка, а то м.б. водитель и не останавливался вовсе
Двойные стандарты как всегда.
Тогда почему только один? Остальные откупились?

§ drakon
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9154
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.16 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
босы одежду и телефоны в машине оставляют

И... по морозу - босиком... :lol:
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§ dandiv
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.12.16 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть нашли и оштрафовали только того, кто остановился на пешеходном переходе, а тех кто стоял на проезжей части в два ряда не могут найти?
P/s В тот день прогуливался в тех краях, так вот напротив казахтелекома по аль-фараби стояла какая-то тетенька, к ней подъехала машина (заезжала с алтынсарина на аль-фараби под знак движение запрещено), она погрузилась в нее и уехали в сторону акимата-филармонии по аль-фараби (там ведь нельзя ездить!!!), что-то говорила про то, что "сборище" именно в филармонии и никто ее не предупредил... На почте ведь камера стоит, неужели она не фиксирует такие нарушения? Регулярно по аль-фараби проезжают авто - снегоуборочные авто не берем во внимание, это их работа, легковые авто в сторону бутиков с цветами - они подвозят цветы (погрузка разгрузка обслуживаемого объекта это допускает), но есть индивидуумы, которые просто проезжают с алтынсарина на аль-фараби и далее на дулатова - их бы нужно наказать, но как мне кажется камера их не замечает или замечает? Нигде ведь не пишут про таких нарушителей - только про тех кто под знаки стоянка для инвалидов встает... :-(
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Рулон Обоев
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...




Отправлено: 22.12.16 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно ,козел отпущения ,всего один!

гость
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...




Отправлено: 22.12.16 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молниеносная реакция органов!!! Браво.

§ Серый волк
Re: Оштрафован один из водителей, устроивших стихийную парковку...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.12.16 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Молниеносная реакция органов!!! Браво.

Ну право медаль им дать надо!
Десять дней номера нюхали! Перенюхали под каждым бампером у каждой машины в области!
Пять штанов от мундиров на коленках в лохмотья!
И героически таки нашли одного! :lol:
Эх к нему бы пытки применить, чтоб сдал подельников с потрохами!
Но нельзя! Пытки сейчас запрещены, да и мундиров запасных для пыток не осталось. :lol:
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