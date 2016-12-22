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§ NG.kz
Я паркуюсь, как осел
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель припарковал свою машину на тротуаре напротив магазина «Дастархан» по ул. Гоголя, - сообщил автор фотографии. - На вежливую просьбу убрать машину ответил грубостью.
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М3
Re: Я паркуюсь, как осел




Отправлено: 22.12.16 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кашарина сама ПДД не знает. Ответ не точный. Указатель зоны действия знака не применяется с данными знаками. Если их и понавешали с данными знаками, то парковаться запрещено непосредственно перед знаком "парковка для инвалидов". Знаки дополнительной информации 7.2.5 и 7.2.6 указываюшие зону действия знака применяются с другими знаками 3.27, 3.28, 3,29, 3.30. С забора городской налоговой кстати неправильно установленные знаки сняли. Того кто их установил, не нашли. Руководитель налоговой и отдел жкх не сознались. Так что можете забором налоговой пользоваться как хотите. Рисовать непристойные рисунки или матерные слова, руководитель налоговой не обидится. Забор его учреждения его не волнует.

§ 74
Re: Я паркуюсь, как осел
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
точняем также, что в данном случае фотофиксации недостаточно, так как продолжительность остановки транспортного средства установить невозможно, а штраф предусмотрен непосредственно только за остановку или стоянку.


Это как??
Теперь видео присылаем, на это намекает?
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§ 74
Re: Я паркуюсь, как осел
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
М3:
Того кто их установил, не нашли.

ну все верно пишешь, и не искали установщика.
Чего его искать, если он третий сын агашки, той самой которая соседка уважаемого Ага, а тот в свою очередь родственник мамы "того" самого "оттуда", при СССР учившегося в ветеринарной академии.
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§ лимон
Re: Я паркуюсь, как осел
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.12.16 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
инвалид на мерине приехал, неужели не видно
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§ 74
Re: Я паркуюсь, как осел
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
инвалид на мерине приехал

так это сразу видно. Кто будет корыто 30 летний давности покупать..
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§ 74
Re: Я паркуюсь, как осел
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ктасти второй"инвалид" в углу фото разве не нарушил? и на мерине нет знака "шипы". хотя может на липе катается
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ninja
Re: Я паркуюсь, как осел




Отправлено: 22.12.16 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
М3:
. Ответ не точный. Указатель зоны действия знака не применяется с данными знаками

применяется . Применяется ну только 7.2.1

999
Re: Я паркуюсь, как осел




Отправлено: 22.12.16 - 15:39
Комментарий удален модератором.

§ dandiv
Re: Я паркуюсь, как осел
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 22.12.16 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ninja:
применяется . Применяется ну только 7.2.1

Верно подмечено, вот только я нигде не видел такой таблички вместе со знаком 5.15 :-(
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М3
Re: Я паркуюсь, как осел




Отправлено: 22.12.16 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И я не видел в Костанае 7.2.1 со знаком 5.15. Только на картинках. Для этого 5.15 должен быть развернут, т.к. стрелки вертикально показывают.
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