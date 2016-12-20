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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Валентин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4869
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.12.16 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да караул ведь(
Кинг с его "Мистером Мерседесом" отдыхает(
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9154
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.16 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это вамhttps://auto.mail.ru/article/63306-kak_musorshchik_otomstil_voditelyu_video_dnya/
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9154
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.12.16 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дядя Марик! Возвращайтесь.

Мы Вас ждём... :lol: :oops:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8232
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.12.16 - 23:18
Комментарий удален модератором.
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Внук Ильича
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.12.16 - 04:14
Комментарий удален модератором.

Внук Ильича
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.12.16 - 04:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
мождахед грузовиком протаранил
на рожденственной ярмарке.

Цитата:
drakon:
это уже не новость..

Да да, пока лично тебя или твоего родственика не уничтожат, будешь тут смайликами постить на пару с алкашом. Всего хорошего вам попрошайки :lol:

13
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 21.12.16 - 08:52
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9154
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.12.16 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Внук Ильича:
Всего хорошего вам попрошайки :lol:

Я вам что то должен? Скажи - я верну... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9154
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.16 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народу - покрену всякие санкции-манкции

вот на таких фурах - вывозится

товар в Россию. Нам хорошо и им
наверное - ещё лучше... :lol:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы " железного занавеса " не обьявляли ? Может на этой фуре , вовсе и не " санкционный " товар вывозят , я вот например в своём городе часто вижу фуры с номерами евросоюза , литовцы и поляки , что ж теперь им въезд закрыть :lol: ?

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9154
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.16 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Как бы " железного занавеса " не обьявляли ?

Это Политики - пусть с "жележными занавесами" или
"Бархатными шторками" - разбираются. А кормят и
одевают нас - "Добринцоффы"... :lol:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.12.16 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот , вчера в обед съездил в лес за 4 км от дома , да сосну спилил 1,80 метра , пока "Нива" " Лесоохраны " по ту сторону дороги в лесу стояла :lol: Считай к НГ , готов , посмотрел сегодня на рынке утки по 220 руб\кг , индюшки 230\руб\кг , местные ; гуси , утки 350 руб\кг , в магазине " Пятёрочка " утка 367 руб\кг .

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.12.16 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:

Таки и утку -индюка надо было заодно спионэрить,
Руку уже набил небось на сосне :lol:
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.12.16 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чего зря жизнь свою , прожигаю в лесу ? Сосны на НГ пилил и пилить буду , их ту как и ёлок немеряно :-P , только ёлка осыпается быстро . д ля справки сосна в Масквабаде стоит 1000 руб\метр :-(

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 22.12.16 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По утям - гусям , приезжайте - покажете класс :lol: , я так не могу город маленький все друг - друга знают , а я так вообще через дорогу от рынка живу . Бывало такое , что авто открытое по нескольку суток стояло , или дверь недощёлкнутая целый день была пока вечером не увидел , у нас такого разгула нет , вот ещё " Деу Нексия " ещё в мае несколько оборотов сделала и стояла у обочины , дней через пять её накрыли пологом и обмотали скотчем до сих пор так и стоит в 5 метрах от обочины и ничего не взято с неё .
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