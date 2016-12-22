аргентина -ямайка Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве... #1





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Регистрация: 01.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 15:25 Код: Суммы взяток, которые, по версии следствия, получал Аханов, колеблются в диапазоне от 300 до 400 тысяч тенге наличными в месяц.

что то как то маловато . кризис что ли , говорят ему . цены на нефть падают .если конечно несколько бизнес проектов .