Вайпер . Re: Моя Деревенька и её окрестности. #3900







Отправлено: - 23:16 По утям - гусям , приезжайте - покажете класс , я так не могу город маленький все друг - друга знают , а я так вообще через дорогу от рынка живу . Бывало такое , что авто открытое по нескольку суток стояло , или дверь недощёлкнутая целый день была пока вечером не увидел , у нас такого разгула нет , вот ещё " Деу Нексия " ещё в мае несколько оборотов сделала и стояла у обочины , дней через пять её накрыли пологом и обмотали скотчем до сих пор так и стоит в 5 метрах от обочины и ничего не взято с неё .