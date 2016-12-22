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§ NG.kz
В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеожетоны закупят для всех полицейских местной полицейской службы. Такое же оборудрование появится у следователей, чтобы они могли записывать все следственные действия, в том числе осмотр места происшествия.
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§ лимон
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.12.16 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в очередной раз?
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§ 74
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все, прикрывают лавочку... жпсники в панике.. НО как всегда, связь плохая, ветра в степи, камера 1,3 мегапикселя... в общем все как всегда..
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§ 74
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3530
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 22.12.16 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
в очередной раз?

а ты как думал, та партия наверно пробная была, так сказать на пробу брали. вдруг товар левак и китайцы с халтурили на заводе.
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Каламбур на вечную троечку
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 22.12.16 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-коллеги, вот вам новые гаджеты.
-(хором) ну, и гад же ты!

Ильяс
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 22.12.16 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего себе, у них зарплата маленькая, минимум 80000, и это может иметь сержант не имея высшего образования, или даже среднего специального, а где еще можно не иметь образования и получать эти деньги, наверное из за такой низкой зарплаты люди и идут работать в грузчики и разнорабы

Лл
Re: В 2017 году костанайских полицейских оснастят видеожетонами




Отправлено: 22.12.16 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
80000 это у сержанта прослужившего как минимум лет 10.
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