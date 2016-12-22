Цитата: Если начинать лечить по стандартам, то может быть непереносимость определенной группы препаратов. А они в перечне стандарта есть. Если человек не переносит эти препараты, но его ими лечили, это качественное лечение или некачествен-ное?

Как же прав доктор! У меня в этом году на приеме терапевт обнаружил повышенное давление. Сразу выписали лекарство, объяснив что теперь придется пить его до конца жизни. Как аллергик с большим стажем, прочитала инструкцию к нему, обнаружила, что оно мне не подходит. Покупать не стала, пила свои БАДы до следующего приема. На приеме, на вопрос:"Почему не пьете назначенный препарат?" честно ответила. На это молодой доктор мне сказала:" Зачем Вы читаете? Не надо читать!".Вот такое оно - лечение по стандартам. Молодые врачи в поликлинике очень вежливые и внимательные, но опыта им очень не хватает. А тут еще эти стандарты.

P.S. После проведения СМАД выяснилось, что давление в норме и ничего принимать, тем более пожизненно, нет необходимости.