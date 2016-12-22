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§ NG.kz
В Костанайской области более 300 подозреваемых не будут привлекать к уголовной ответственности в связи с амнистией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26568
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В основном, это будут несовершеннолетние, а также подозреваемые по уголовным проступкам и преступлениям небольшой и средней тяжести. Об этом сообщил заместитель начальника ДВД Костанайской области Нуридин ДАУЛБАЕВ.
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§ Rem
Re: В Костанайской области более 300 подозреваемых не будут...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 580
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 22.12.16 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемых??? Даже в сизо никто не посидел - сразу закрыли дела и амнистия. Зато сразу как подскочит раскрываемость....
Это звиздец товарищи - вы им выписали зеленый свет. Хорошо это все аукнеца очень скоро
Профайл

Нурлан
Re: В Костанайской области более 300 подозреваемых не будут...




Отправлено: 22.12.16 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самое надежное средство искоренения коррупции - это ещё заворачивать всех воров-коррупционеров в шкуры свиней и хоронить живьём.
Всё на видео и в трансляцию по телеканалам КазаКстан , Хабар, Алау

глас народа
Re: В Костанайской области более 300 подозреваемых не будут...




Отправлено: 22.12.16 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амнистия в честь 25-летия независимости Казахстана предусматривает освобождение от наказания*****
на свободу выпустят орды голодных зыков, которые не способны жить, работать в городе, а жрать, пить им хочется!!!!

Вывод: опять рост преступности и гибель невинных людей от грабителей и убийц. :lol: :lol: :lol: :lol:
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