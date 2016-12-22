NG.kz В Костанайской области более 300 подозреваемых не будут привлекать к уголовной ответственности в связи с амнистией



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:12 В основном, это будут несовершеннолетние, а также подозреваемые по уголовным проступкам и преступлениям небольшой и средней тяжести. Об этом сообщил заместитель начальника ДВД Костанайской области Нуридин ДАУЛБАЕВ.

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