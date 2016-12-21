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§ NG.kz
Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась еще в октябре 1917 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.16 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, с какой даты нужно исчислять независимость Казахстана, говорили на круглом столе, который провел филиал КНПК. Заседание приурочили к 80-летию создания Казахской ССР и предстоящему 100-летнему юбилею Великой Октябрьской революции.
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§ drakon
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9153
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.16 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Китай если и был - качественный!!!! фабричный!!!

Помню,Отец поехал в отпуск,в Талды-Курганскую область.
Привёз нам с Братом - Китайские,круглые фонарики,
с Китайскими же Батарейкам. Это была - Жесть... :lol: Цитата:
Алиса:
я в детстве гуляла на улице,

И родители - не боялись,что кому то выстрелят в глаз,
и не боялись,что ребёнок может - просто пропасть...Цитата:
Алиса:
чтобы устроить меня в садик родители не маялись - садиков было валом, кормили нормально

Сын мой ходил в Санаторную группу,в Круглосуточную...
Кому мы это - Рассказываем? Нурлыкунам...
:lol: :lol:

[Исправлено: drakon, 22.12.2016 - 16:55]
Профайл

§ Алиса
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2931
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.12.16 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кому мы это - Рассказываем? Нурлыкунам...

Вот-вот,Дракош!!!согласна!!! И этим Нурлыкунам от 0 до 100 лет может быть, к сожалению :-x
Профайл

ой
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...




Отправлено: 22.12.16 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а задумывались Вы все ,что в совок хотят попасть именно почему ? потому как народ хоть и не имел блага цивилизации как сейчас ,НО
был как не странно как сейчас говорят СОЦИАЛЬНО ЗАЩИЩЕННЫМ ГОСУДАРСТВОМ ,а сейчас ..
трудись как можешь,вертись как уж на сковороде и от того как ты повертываешься состоит твоя жизнь .. из г..а или из г...а завернутый в фантик . И чем ярче фантик ,тем круче г...о.

§ drakon
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9153
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.12.16 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
также благополучно потом сидели в Акиматах ,

Некоторые,а их-большинство, до сих пор сидят.
И выносить их из кабинетов будут вперёд ногами,
а кого -выводить в наручниках... :lol:
Профайл

Хохол
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...




Отправлено: 22.12.16 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
и втирают им свою "историю".

История у нас была одна , жили мы по разному . В каждой деревне например был аккумуляторный цех при МТМ , разбитые аккумуляторы с ядовитым свинцом в немеренном количестве валялись тут же . Во время полевых работ народ иногда занимался охотой . Выливали сурков . Причём иногда соляркой из бензовоза . Удобрения могли свалить в ближайший водоём , что б отчитаться что использовали . Когда водителям платили зарплату не за километраж , а за использованный бензин , его тупо сливали на землю в ближайшей посадке . Чермет валялся везде . Сколько могло продолжаться это безмозглое использование природных ресурсов , за которое сейчас мы отдаём большую часть своих доходов .

местный
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...




Отправлено: 22.12.16 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ваш "анекдот" актуален для даунов родства не помнящих и для тех кто верит тому бреду,что рассказывают отдельные

Это не анекдот детка, это жизнь.

Бывалый
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...




Отправлено: 22.12.16 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и не боялись,что ребёнок может - просто пропасть...

Это не значит что дети не пропадали просто так.
Просто вам об этом не говорили.
Счастливы неведающие.

оттуда
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...




Отправлено: 22.12.16 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот во времена застоя не помню такой проблемы, что нет мол денег.
не было такого. убей меня, не было. и не говорите что ничего не было.
самартафонов это точно не было. даже пейджеров и уоки-ки не было.
зато было- счастье.
учеба бесплатная, медицина бесплатная, в санатории, курорты -10 процентов от стоимости.,
к примеру в Сочи- двадцать рублей, остальное профсоюз.
детские лагеря- бесплатно.
в деревнях у всех машины после уборки.
в каждой деревни огромные дома культуры, корты, спортзалы.
магазины, в том числе и "дежурные", которые и ночью работали.
да -это был коммунизм, теперь это понимаешь.
кто этого не видел- никогда не поймет

Бывалый
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...




Отправлено: 22.12.16 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
оттуда:
вот во времена застоя не помню такой проблемы, что нет мол денег.

Значит ты маленький был.
Твои проблемы решали родители, а ты в них не вникал.
Ну или как вариант запросы от жизни были ниже плинтуса.
А сейчас люди хотят жить хорошо, полноценно.
Их уже не устраивает хрущоба и минимальная спартанская обстановка.

оттуда
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...




Отправлено: 22.12.16 - 19:13
Комментарий удален модератором.

оттуда
Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась...




Отправлено: 22.12.16 - 19:37
Комментарий удален модератором.
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Страница 5 из 5«1...345
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