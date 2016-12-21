оттуда Re: Коммунисты заявили, что независимость Казахстана началась... #67







Отправлено: - 18:38 вот во времена застоя не помню такой проблемы, что нет мол денег.

не было такого. убей меня, не было. и не говорите что ничего не было.

самартафонов это точно не было. даже пейджеров и уоки-ки не было.

зато было- счастье.

учеба бесплатная, медицина бесплатная, в санатории, курорты -10 процентов от стоимости.,

к примеру в Сочи- двадцать рублей, остальное профсоюз.

детские лагеря- бесплатно.

в деревнях у всех машины после уборки.

в каждой деревни огромные дома культуры, корты, спортзалы.

магазины, в том числе и "дежурные", которые и ночью работали.

да -это был коммунизм, теперь это понимаешь.

кто этого не видел- никогда не поймет