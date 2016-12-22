Солнышко Re: После заявления главного фигуранта дела о «черных риелторах»... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 920

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:22 Алибаев конечно тот ещё...Но понятно что без полиции, работников акимата юстиции он бы не смог так долго работать. Сомневаюсь что сейчас он что нибудь сможет сделать. Но потом через пару лет может и привезут его с зоны в качестве свидетеля.