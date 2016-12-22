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§ NG.kz
Помощник Деда Мороза исполнил мечту женщины-инвалида, о которой она рассказала "Нашей Газете"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках акции «Письмо Деду Морозу» редакция «НГ» получает самые разные письма. В основном их пишут, конечно же, дети, но иногда это делают и взрослые люди, не потерявшие веру в добро.
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абгам
Re: Помощник Деда Мороза исполнил мечту женщины-инвалида, о...




Отправлено: 22.12.16 - 17:46
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Помощник Деда Мороза исполнил мечту женщины-инвалида, о...




Отправлено: 22.12.16 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теплее от таких историй.

21ё
Re: Помощник Деда Мороза исполнил мечту женщины-инвалида, о...




Отправлено: 22.12.16 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все молодцы, всем здоровья и счастья на всю жизнь!

Алексей
Re: Помощник Деда Мороза исполнил мечту женщины-инвалида, о...




Отправлено: 22.12.16 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть холодильник 2-Х камерный старенький, но работает отлично. Отдам нуждающимся.
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