Серый волк Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8446

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:15 Цитата: юля елиссева:

журиков из СМИ, на чьи гаетенки подписываться заставляют. Будет одновременно и акция социальная и журикам стыдно

Я вас умоляю! Чтоб этим журикам было стыдно? Скорее можно дождаться, чтоб проститутки устыдились и сбережения перевели на лечение детей, чем журналюшкам принудительных изданий стало стыдно. Они просто на обслуживании клиентов из акимата, а то, что эту проституцию обязывают оплачивать жителей города их не касается, какая тут ещё совесть может упоминаться. Они её давно продали. Не удивлюсь, если несколько засланных проплатных комментаторов, гадящих в ветках форума, касающихся города или политики, окажутся проститутами обеих полов из этих самых позорных газет.

