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§ NG.kz
Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куба, Беларусь, Зимбабве, Северная Корея... что объединяет эти страны с нашей? В этом месяце журнал Time составил список «5 наций, которыми руководят диктаторы». Туда же вошел и Казахстан. Кто-то увидит в этом происки врага, которого винят во всех наших несчастьях, кто-то, но таких, к сожалению, меньшинство, задумается: а почему? Что с нами не так?
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оп-оп-эраина
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе




Отправлено: 22.12.16 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
журнал Time составил список «5 наций, которыми руководят диктаторы».

Во-1, чтобы доказать свою проф пригодность как журналиста/правозащитника - ..ен разберешь, Вы должны были нам эти критерии "диктаторства" привести. Увы, Вам, как типичной "пгавозащитнице" кидают кость и Вы бросаетесь продолжать логику, которую сами не вкурили. Во-2, "ДИКТА́Т, (книжн.). Требование, условие, предъявляемое сильной стороной и навязываемое слабой стороне для безусловного исполнения". США, Британия, Франция, иногда Германия по этой логике являются диктаторскими - ибо страны которые не соответствовали их критериям, бомбились, засылались террористические инструктора наплодившие АльКаеду, теперь Даишь, чтобы выжимать светские режимы Востока, да и просто подвергались шантажу, блокированию экономического развития через эмбарго, санкции, блокады, даже диверсии. В-3, вы нам смешали "кислое" с "зеленым" - государственный режим с экономическими успехами, которые проходят под диктовку мирового фин. кризиса, устроенного "экономическими демократиями". Наша валюта делалась на западе, рыночная модель вроде как западная, давно живет без особых нареканий и тут на те, диктаторы )))). Цитата:
Украина, и Грузия достаточно успешно борются с коррупцией
Загоготал бы, да окружающие не поймут, но читателей Вы наших за слепых котят-то без доступа к инету не принимайте, дайте нам капельку уважения в своих правозащитных глазах, плиииииз. Украина терь - притча во языцех на 20 лет вперед.

§ Грибоедов
Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 22.12.16 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, вкратце.
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