оп-оп-эраина Re: Анастасия МИЛЛЕР: Мы в топе #30







Отправлено: - 15:39 Цитата: журнал Time составил список «5 наций, которыми руководят диктаторы».

Во-1, чтобы доказать свою проф пригодность как журналиста/правозащитника - ..ен разберешь, Вы должны были нам эти критерии "диктаторства" привести. Увы, Вам, как типичной "пгавозащитнице" кидают кость и Вы бросаетесь продолжать логику, которую сами не вкурили. Во-2, "ДИКТА́Т, (книжн.). Требование, условие, предъявляемое сильной стороной и навязываемое слабой стороне для безусловного исполнения". США, Британия, Франция, иногда Германия по этой логике являются диктаторскими - ибо страны которые не соответствовали их критериям, бомбились, засылались террористические инструктора наплодившие АльКаеду, теперь Даишь, чтобы выжимать светские режимы Востока, да и просто подвергались шантажу, блокированию экономического развития через эмбарго, санкции, блокады, даже диверсии. В-3, вы нам смешали "кислое" с "зеленым" - государственный режим с экономическими успехами, которые проходят под диктовку мирового фин. кризиса, устроенного "экономическими демократиями". Наша валюта делалась на западе, рыночная модель вроде как западная, давно живет без особых нареканий и тут на те, диктаторы )))). Цитата: Украина, и Грузия достаточно успешно борются с коррупцией Загоготал бы, да окружающие не поймут, но читателей Вы наших за слепых котят-то без доступа к инету не принимайте, дайте нам капельку уважения в своих правозащитных глазах, плиииииз. Украина терь - притча во языцех на 20 лет вперед.