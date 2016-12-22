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§ NG.kz
Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принудительная подписка на газеты "Кустанайские новости" по нескольку экземпляров в одни руки . В год 25 летия независимости считается нормальным для акимата Заречного и Затобольска.
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Уася
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 22.12.16 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так прокуратуре и задавайте вопрос.. причем тут газета?

рон
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 22.12.16 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы вправе отказаться, но у вас будут проблемы на работе. А доказать не получится. Просто надо оказываться всему коллективу. Только вот руководителя скорей всего снимут с должности.

§ юля елиссева
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
юля елиссева


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Сообщений: 845
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.12.16 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего прокуратура? Они сами также выписывают принудительно госзаказную прессу
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нгег
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 22.12.16 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
три подписки в одну семью, о какой порядочности могут писать журналисты отбирая копейки

12
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 22.12.16 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая порядочность от Костанай агро? ну какая?
Костанайские новости хоть читать интересно, а агро так вапще туши свет

адм
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 22.12.16 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тоже подписываемся - куда денешься - бюджетники, собираем деньги на подписку, суммы получаются очень немаленькие, с каждого до 5000. Собираем на всякие концертные билеты. Потом работники пишут анонимку в акимат - администрация делает с нас поборы. Акимат с администрации спрашивает - зачем делаете поборы? И во внимание при этом подписку и пр. даже не хотят брать.

§ юля елиссева
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
юля елиссева


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Сообщений: 845
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 22.12.16 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
12:
Костанайские новости хоть читать интересно, а агро так вапще туши свет

так вы берите все газеты, что навяливают выписывать в вашу организацию, и складывайте в одну кучу. За полгода наберется приличная гора макулатуры. Потом сии газеты передайте гражданам, живущих в домах с печным отоплением. на мероприятие пригласить журиков из СМИ, на чьи гаетенки подписываться заставляют. Будет одновременно и акция социальная и журикам стыдно
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Алан
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты




Отправлено: 22.12.16 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудников прокуратуры, также как и сотрудников полиции заставляют подписываться на те же самые газеты...

* Серый волк
Re: Принуждение акиматом к подписке на частные газеты
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8446
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.12.16 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
журиков из СМИ, на чьи гаетенки подписываться заставляют. Будет одновременно и акция социальная и журикам стыдно

Я вас умоляю! :lol: Чтоб этим журикам было стыдно? :lol: Скорее можно дождаться, чтоб проститутки устыдились и сбережения перевели на лечение детей, чем журналюшкам принудительных изданий стало стыдно. Они просто на обслуживании клиентов из акимата, а то, что эту проституцию обязывают оплачивать жителей города их не касается, какая тут ещё совесть может упоминаться. Они её давно продали. Не удивлюсь, если несколько засланных проплатных комментаторов, гадящих в ветках форума, касающихся города или политики, окажутся проститутами обеих полов из этих самых позорных газет.
:lol:
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